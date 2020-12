Morreu o enfermeiro que permitiu aos doentes com Covid-19 despedirem-se das famílias no hospital

Massimo Colombi, o enfermeiro conhecido por promover o contacto entre pacientes infetados com Covid-19 e os seus familiares através de videochamadas, morreu este domingo na sua casa, em Espanha.



De acordo com o Málaga Hoy, o profissional de saúde permitiu ainda que muitos pacientes internados nos cuidados intensivos se despedissem das suas famílias.







A ideia passou por instalar tecnologias que permitiram aos pacientes comunicarem com os familiares.



O enfermeiro viria a morrer este fim de semana, também vítima da Covid-19.

O Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, recorreu à sua conta na rede social Twitter para lamentar a morte do enfermeiro e endereçar "um abraço à família e aos colegas do Hospital Regional de Málaga onde trabalhava Massimo Colombi".