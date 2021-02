Morreu o engenheiro de som da música, Rupert Neve

O engenheiro de som Rupert Neve morreu esta sexta-feira, aos 94 anos, no Texas, EUA.A informação foi avançada num comunicado publicado no site da sua empresa.Neve morreu vítima de uma insuficiência cardíaca e de uma pneumonia que, segundo o comunicado, não foi provocada pela Covid-19.De acordo com a revista "Variety", o engenheiro de som ficou conhecido como "o homem que criou a mesa de som". Rupert ficou conhecido por projetar e produzir pré-amplificadores de microfone, equalizadores e compressores.Em 1961 fundou com a mulher a Neve Eletronics. Durante as décadas de 60 e 70 desenvolveu mesas de mistura e outros materiais associados à música.Acabou por vender a empresa em 1975, mas manteve-se ligado à indústria.