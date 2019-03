Morreu o espião da Mossad que capturou Adolf Eichmann

Uma das figuras mais conhecidas do mundo da espionagem, Rafi Eitan ficou conhecido por ter capturado um dos responsáveis pelo Holocausto.

"Un momentito, señor " (Só um momento, senhor) foi a frase que permitiu ao antigo agente dos serviços secretos israelitas Rafi Eitan captuar Adolf Eichmann, um dos principais responsáveis pelo genocídio de milhões de judeus durante o Holocausto, e entrar na história. Com 92 anos, 59 anos depois da memorável operação (11 de maio de 1960), Eitan morreu no hospital Ichilov de Tel Aviv, cidade costeira israelita.

"Rafi era um dos heróis dos serviços de inteligência do Estado de Israel, com múltiplas ações a favor da segurança de Israel", disse o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, num comunicado emitido, sábado: "Choramos a sua morte". De pesar foi também a reação do chefe de estado israelita, Reuven Rivlin, para quem Eitan era "um combatente nato que se entregava à missão e àquilo que considerava como justo".

"As fundações que Rafi estabeleceu nos primeiros anos do estado são uma camada significativa nas atividades do Mossad até hoje", disse por seu turno o diretor da Mossad, Yossi Cohen, garantindo que a maioria das proezas do célebre espião não são conhecidas. "O seu trabalho e as suas ações serão gravadas em letras douradas nos anais do estado" de Israel, afiançou o diretor dos serviços secretos.





Rafi Eitan, que nasceu em novembro de 1926 num kibutz na Palestina então sob domínio britânico, era filho de imigrantes russos. Apesar de nunca ter abandonado a escola e ter frequentado a faculdade, desde cedo participou em movimentos paramilitares Eitan ingressou ao serviço secreto da Mossad nos anos 1950 e assumiu vários cargos no serviço de informações israelita, tendo sido o assessor para o Terrorismo do ex-primeiro-ministro Menachem Begin. O seu trabalho não se terá limitado ao estado de Israel e, segundo o The Guardian, ajudou o britânico M16 em operações de contraterrorismo na Irlanda do Norte.

Foi ministro, deputado – até 2009 – e empresário. A sua vida inspirou livros e filmes. Eitan é uma das inspirações do escritor Daniel Silva para criar Ari Shamron, personagem de uma saga protagonizada por Gabriel Allon e que se baseia no mundo da espionagem israelita.

Já a captura de Eichmann foi retratada, nos ecrãs, em Operação Final, de Chris Weitz, que estreou em 2018 na Netflix, ou O Homem que capturou Eichmann (1996) de William Graham.