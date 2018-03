Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o físico e museólogo catalão Jorge Wagensberg

Catalão tinha ligações com o Porto.

Por Lusa | 20:41

O físico e museólogo catalão Jorge Wagensberg, que esteve envolvido no projeto da Galeria da Biodiversidade, no Porto, morreu este sábado aos 69 anos, na sua casa em Barcelona, noticiou a agência espanhola Efe.



Jorge Wagensberg, que coordenava o projeto do futuro Museu Hermitage de Barcelona, elaborou, a convite do biólogo Nuno Ferrand, o projeto da Galeria da Biodiversidade do Porto, em conjunto com o 'designer' Luís Mendonça.



A Galeria da Biodiversidade, situada na Casa Andresen, no Jardim Botânico do Porto, faz parte da rede de centros Ciência Viva e contém módulos expositivos sobre a diversidade biológica e cultural.



Formado em física e comprometido com a divulgação científica, Jorge Wagensberg foi diretor do Museu da Ciência de Barcelona.