Morreu o homem 'engolido' pelas chamas enquanto tentava proteger aldeia. Esteve três meses internado

Um homem que sofreu graves queimaduras em 80% do corpo ao cavar uma trincheira para impedir um incêndio de chegar à sua cidade natal, em Zamora (Espanha), morreu esta manhã, no Hospital de Valladolid, onde esteve internado durante mais de três meses.O empresário local Ángel Martín, de 53 anos, foi protagonista de imagens que se tornaram virais e que o mostravam no seu trator enquanto tentava proteger as casas do avanço das chamas, que se aproximavam também de uma bomba de combustível e causaram momentos de tensão extrema, refere o jornal espanhol El País.O fogo acabou por avançar rapidamente na sua direção e Ángel abandonou a viatura e tentou fugir, mas acabou por ser engolido pelas chamas. Foi imediatamente transferido para o hospital Río Hortega, em Valladolid, onde os médicos trabalharam para tentar recuperar as graves lesões, utilizando técnicas inovadoras, até à data apenas usadas em França, que envolviam o transplante da pele do seu irmão gémeo."Os transplantes de pele foram bem sucedidos mas infelizmente houve complicações", disse à Reuters Juan Lozano, um amigo de infância de Ángel.Três meses depois, e apesar dos esforços dos médicos, Ángel Martín morreu esta terça-feira de manhã.Os residentes da província saudaram-no como herói e declararam três dias de luto em sua memória.Os incêndios de julho devastaram mais de 60 mil hectares da província e tiraram também a vida a um bombeiro, um pastor e uma outra pessoa que tentava fugir do fogo.