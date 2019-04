Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o homem que com 38 quilogramas foi dado como apto a trabalhar

Foi internado na última semana com uma pneumonia à qual não conseguiu resistir.

13:31

Morreu aos 64 anos o homem que pesava apenas 38 quilogramas e que, ainda assim, foi dado como apto para trabalhar pelo Departamento de Trabalho e Pensões do Reino Unido.



Stephen Smith, oriundo da cidade de Liverpool, tornou-se "famoso" pelo caso que mais tarde viria a ser declarado como um "erro" por parte do governo britânico.



O homem perdeu todos os benefícios sociais e foi dado como apto a trabalhar. Foi então que encetou uma ação judicial que durou dois anos e que culminou com o juiz a declarar que Stephen Smith não tinha condições para trabalhar.



Stephen foi internado na última semana com uma pneumonia à qual não conseguiu resistir.