Morreu o jornalista de investigação holandês Peter R. De Vries, de 64 anos, que foi baleado com um tiro na cabeça numa rua no centro de Amesterdão.Peter R. de Vries foi levado para o hospital com ferimentos graves no dia 6 de julho. O ataque ocorreu nesse dia pelas 19h30 (hora local), perto dos estúdios do canal RTL, onde De Vries tinha acabado de comentar num programa. Testemunhas revelaram à imprensa local que o jornalista levou cinco tiros, um deles na cabeça. Horas depois, foram detidos três suspeitos, um polaco de 35 anos e dois holandeses, de 21 e 18, sendo que este último foi libertado.