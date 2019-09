Morreu o menino de 10 anos que ficou paralisado após comer hambúrguer contaminado

O menino de 10 anos, de nacionalidade francesa, que ficou paralisado após comer um hambúrguer contaminado comprado num supermercado Lidl, em 2011, morreu este sábado, sucumbindo a uma paragem cardíaca.Segundo avança o jornal Le Fígaro, a vítima não resistiu a várias circurgias, tendo ficado com os membros deformados e os ossos partidos, sendo que também não conseguia comer, engolir ou falar."Nolan Moittie morreu no sábado de manhã não resistindo à intoxicação", disse Florence Rault, advogado do menino e da família, à AFP."Ele tomava vários remédios ao longo do dia e ia frequentemente ao hospital. O seu corpo finalmente desistiu de lutar pela vida, sendo este o resultado de todos estes problemas", confessou o advogado.Recorde-se que, em junho de 2011, cerca de 15 crianças desenvolveram síndromes depois de ingerirem hambúrgueres comprados no Lidl. Nolan é a única vítima mortal deste incidente.