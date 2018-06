Animal tinha 62 anos anos e estava no jardim zoológico de Perth, na Austrália.

21:50

Morreu o orangotango mais velho do planeta. Puan, que era do sexo feminino, morreu aos 62 anos no jardim zoológico de Perth, na Austrália.O animal foi eutanasiado pois a idade avançada já lhe trazia muitas complicações de saúde. A decisão não foi fácil, garante a instituição, "mas foi o caminho certo para acabar de forma digna com a vida de uma fêmea que sempre mereceu respeito ao longo da vida", é dito na publicação feita pelo zoo no Facebook.Puan deixou 54 descendentes antes de sucumbir à idade, que já ultrapassava largamente a média normal expectável de um orangotango, que têm uma média de vida de cerca de 50 anos.