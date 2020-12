Gianni Bernardinello era um padeiro, na cidade de Milão, que no início da pandemia da Covid-19 decidiu oferecer cestas com pão, pizzas e doces à porta da sua loja, a todos aqueles que sentiram os efeitos económicos do vírus."Para dar uma mão aos necessitados", dizia a placa que o padeiro colocava em cima das cestas. "Depois de colocar os produtos, o Sr. Bernardinello desaparecia imediatamente da vista para evitar contactos com qualquer pessoa que ele pudesse conhecer e que estivesse na fila pela esmola", explica o The New York Times.Apesar das filhas de Bernardinello insistirem para que o pai ficasse em casa ele ia, todos os dias, para a padaria. "Entre estas paredes não houve um dia em 130 anos que eles parassem de fazer pão", dizia o padeiro.