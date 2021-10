Morreu o ‘pai da bomba nuclear’ do Paquistão

O chamado ‘pai da bomba nuclear’ do Paquistão morreu aos 85 anos depois de ser hospitalizado com Covid-19. Abdul Qadeer Khan estudou na Índia, Paquistão, Alemanha, Holanda e Bélgica e viria a tornar-se herói nacional por, em 1998, transformar o seu país na primeira potência nuclear islâmica.









Um dia confessou ter partilhado segredos nucleares com o Irão, a Líbia e a Coreia do Norte, mas retirou depois essas declarações e ligações políticas que evitaram que fosse preso.

Em 2004 foi detido e pediu desculpa na TV, sendo depois alvo de um perdão do presidente Pervez Musharraf, mas seria mantido em prisão domiciliária até 2009. No Ocidente, onde foi acusado de ser grande culpado pela proliferação nuclear no Mundo, o tratamento clemente de Khan mereceu críticas.





Agora, o PM em funções, Imran Khan, prestou-lhe homenagem dizendo que o país perdeu “um ícone nacional”.