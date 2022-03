Morreu o soldado boliviano que matou Che Guevara

O soldado boliviano, Mario Terán, que no ano de 1967 puxou o gatilho para executar o famoso guerrilheiro Ernesto Che Guevara, faleceu com 80 anos, vítima de uma doença prolongada.Che Guevara foi um médico argentino conhecido como encabeçar a revolução de Cuba, que em 1959, levou ao poder, Fidel Castro."'Acalma-te', ele disse-me, 'e aponta bem, tu vais matar um homem'. Depois dei um passo atrás até à porta, fechei os olhos e disparei", disse mais tarde Terán sobre os segundos antes de matar o argentino."Foi o pior momento da minha vida", acrescentou, citado pelo jornal britânico The Guardian.Mário Terán "simplesmente cumpriu o seu dever como sargento do Exército", afirma o General aposentado Gary Prado, que liderou o grupo que capturou Che Guevara após meses de perseguição.O antigo soldado boliviano terá morrido na manhã desta quinta-feita, segundo o El Mundo, no hospital Corporação do Seguro Social Militar, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.