Morreu o último sobrevivente que fugiu de um campo de prisioneiros Nazi

Richard Churchill escapou porque pensavam que era familiar do primeiro-ministro Britânico. Morreu aos 99 anos.

15.02.19

Morreu o último sobrevivente do 'Grande Evasão'. O líder de esquadrão da RAF, Richard Churchill, tinha 99 anos de idade.

A história fascinante deste ato heroico dos soldados aliados, durante a II Guerra Mundial, foi imortalizada por Hollywood no filme de 1963, 'A Grande Evasão' – 'The Great Escape', protagonizado por Steve McQueen, Charles Bronson, James Garner, Richard Attenborough, James Coburn, Donald Pleasence, entre muitos outros.



Richard Churchill fez parte do grupo de 76 prisioneiros que, em 1944, tentou escapar de Stalag Luft III, o campo de prisioneiros de guerra Nazi, através de um túnel escavado a partir de uma das casernas.

Churchill foi o último sobrevivente desta tentativa épica e só escapou à morte porque os alemães pensaram que ele era da família do então primeiro-ministro britânico Winston Churchill.



Em 1944, apenas três homens conseguiram escapar das forças nazis mas Richard Churchill foi recapturado três dias depois da fuga. O líder de esquadrão e o companheiro de armas, Bob Nelson foram encontrados por agricultores num celeiro, onde tinham procurado abrigo, e entregues aos soldados alemães. Depois de ter sido recapturado foi obrigado a duras caminhas através da Alemanha, durante o inverno.



Em declarações à BBC, em julho de 2018, Richard Churchill partilhou os sentimentos que viveu no campo de prisioneiros: "Sentimos que fazemos parte de uma certa categoria. Ficávamos sentados a gozar as poucas alegrias que poderíamos encontrar numa prisão cercada de arame farpado enquanto aguardávamos ser resgatados, se fossemos resgatados, ou íamos tentar escapar reagrupar e atacá-los? Podíamos ser uma pessoa sossegada, sem fazer grande coisa, acima de tudo que não aborrecesse os alemães ou a Gestapo, ou tentávamos exatamente o contrário e sentirmo-nos melhor por ter tentado."