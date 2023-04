Paul Cattermole, um dos membros da banda S Club 7, morreu na quinta-feira aos 46 anos. "É com grande tristeza que anunciamos a inesperada morte do nosso querido filho e irmão Paul Cattermole", afirmou a família e o grupo pop numa declaração.De acordo com a BBC, a causa da morte é ainda desconhecida, mas autoridades descartam circunstâncias suspeitas.O S Club 7 foi um dos maiores grupos pop no final dos anos 90 e início dos anos 2000. A banda tinha anunciado uma digressão de regresso há poucas semanas.