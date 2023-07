Morreu Paul Reubens, o ator que deu vida a Pee-wee Herman

Pee-wee Herman na televisão e no cinema durante várias décadas.





Reubens nasceu a 27 de agosto de 1952, em Peekskill, Nova Iorque, EUA.

O ator Paul Reubens morreu, este domingo, aos 70 anos, após uma luta contra o cancro. O ator deu vida aO anúncio foi feito, esta segunda-feira, na página oficial do ator no Facebook."Ontem à noite, despedimo-nos de Paul Reubens, um icónico ator, comediante, escritor e produtor americano cuja adorada personagem Pee-wee Herman encantou gerações de crianças e adultos com a sua positividade, capricho e crença na importância da bondade. Paul lutou corajosamente e em privado contra o cancro durante anos, com a tenacidade e a inteligência que lhe são características. Talento talentoso e prolífico, viverá para sempre no panteão da comédia e nos nossos corações como um amigo precioso e um homem de caráter notável e generosidade de espírito", pode ler-se na publicação do Facebook.