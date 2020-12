Morreu esta segunda-feira aos 68 anos, Paulinho, vocalista da popular banda brasileira Roupa Nova. O músico tinha contraído Covid-19.O artista estava internado na Unitade de Terapia Intensiva do Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde estava a recuperar de complicações ligadas ao novo coronavírus.O músico de 'Dona' recuperava de um transplante de medula óssea quando foi diagnosticado com Covid-19.