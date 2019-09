Morreu Peter Lindbergh, um dos fotógrafos mais influentes do mundo da moda

Morreu esta terça-feira aos 74 anos o famoso fotógrafo de moda alemão Peter Lindbergh.O fotógrafo realizou vários trabalhos em revistas como Vogue, Vanity Fair ou Elle e imortalizou várias figuras do mundo da moda, entre elas Catherine Deneuve, Naomi Campbell ou Cindy Crawford.Um dos seus últimos trabalhos foram as imagens do calendário Pirelli em 2017.