Morreu Sabine Schmitz aos 51 anos. Estrela de Top Gear perdeu luta contra o cancro

A antiga apresentadora de Top Gear e piloto conhecida pela sua destreza ao volante Sabine Schmitz morreu esta quarta-feira aos 51 anos após perder a luta contra o cancro.A notícia foi confirmada pelo circuito alemão Nürburgring, do qual Sabine era conhecida como "rainha".Sabine Schmitz anunciou em 2017 que estava a lutar com todas as suas forças contra um cancro que persistia em resistir aos tratamentos a que era submetida.Num vídeo publicado no Facebook, a ex-apresentadora de Top Gear explicava, na altura do anúncio, que não participou na Endurance Series, corrida na mítica pista, devido ao recrudescimento da doença."Desde finais de 2017 que tenho lutado contra um cancro extremamente teimoso, impossível de ser tratado com os recursos disponíveis", explicou a Rainha de Nürburgring."O meu estado de saúde melhorou ligeiramente mas agora o cancro regressou com toda a força. Agora, tenho de dirigir todas as minhas energias para novas terapias, na esperança de que algo aconteça", acrescentava na altura.A piloto alemã cresceu nos arredores de Nürburgring Nordschleife, uma oportunidade que a levou a completar mais de 20 mil voltas ao circuito.Baptizada de Rainha de Nürburgring, foi também considerada a taxista mais rápida do mundo ao acelerar na pista com o famosíssimo BMW M5 'Ring Taxi'.Em 2004, apareceu pela primeira vez no Top Gear, ao lado de Jeremy Clarkson, com o ex-apresentador a tentar percorrer o "Inferno Verde" em menos de dez minutos, ao volante de um Jaguar a gasóleo.A missão foi cumprida, com o ex-apresentador a rodar em 9:59 minutos, para depois Schmitz retirar 47 segundos àquele tempo com o mesmo carro. No ano seguinte, voltou ao circuito com o mesmo objectivo, mas agora ao volante de uma Ford Transit.Sabine Schmitz chegou ainda a participar no Mundial de Carros de Turismo (WTCC).