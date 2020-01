Morreu Terry Jones dos Monty Python

Terry Jones dos Monty Python morreu na passada terça-feira, dia 21 de janeiro.O ator de 77 anos faleceu ao lado da mulher, segundo informou a família.Terry Jones sofria de demência desde 2015, uma doença com a qual lidou "de forma extremamente corajosa e sempre com sentido de humor", refere a família num comunicado citado pela BBC."O trabalho dele com os Monty Python, os livros, filmes, programas de televisão, poemas e outros trabalhos viverão para sempre", lê-se no mesmo comunicado.O anúncio da morte foi dado pelo agente.