Morreu um dos cães da família Biden há 13 anos: "Sentiremos a falta dele para sempre"

A Casa Branca anunciou, este sábado, a morte de um dos cães do presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e da primeira-dama, Jill Biden. Champ era um pastor alemão e tinha 13 anos.



Segundo o comunicado da Casa Branca, o cão "faleceu pacificamente em casa". "Ele foi nosso companheiro durante os últimos 13 anos e era adorado por toda a família Biden. Mesmo com as forças de Champ a diminuir nos últimos meses, quando entrávamos numa sala, ele levantava-se de imadiato e acarinhava-nos", refere a família.





"Amamos o nosso doce e bom menino e sentiremos a sua falta para sempre", diz a família Biden em comunicado.

A família tem um cão mais jovem, o Major, que recentemente foi necessário receber treinos específicos para o ajudar a viver na Casa Branca, após dois incidentes em que o animal mordeu duas pessoas.