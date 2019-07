Morreu Vincent Lambert. Máquinas que mantinham o enfermeiro vivo há 11 anos foram desligadas

Vincent Lambert, o enfermeiro que estava ligado às máquinas há 11 anos, morreu esta quinta-feira de manhã.O homem estava em estado vegetativo desde 2008 e as máquinas só foram desligadas após uma grande e longa batalha judicial.De acordo com o jornal francês Le Dauphine, Lambert, de 42 anos, morreu às 08h24 no hospital de Reims (nordeste da França), revelou o sobrinho do tetraplégico francês, Francis.O enfermeiro ficou em estado vegetativo depois de ter tido um acidente de viação, em 2008, que o deixou tetraplégico.A situação do homem, que se tornou símbolo em França da discussão sobre a morte digna, gerou uma batalha judicial. A esposa de Lambert queria que se desligassem as máquinas ao marido, mas os pais defendiam a manutenção do suporte de vida do enfermeiro.