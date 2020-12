Morreu a panda mais velha do Mundo aos 38 anos vítima de falência de vários orgãos. Xin Xing deixou 153 'descendentes'.Os 38 anos de Xin Xing eram equivalentes a 130 anos humanos. A panda, considerada "mãe herói", morreu no passado dia 8 de dezembro no Zoo Chongqing, no sul da China.A 16 de agosto, Xin Xing celebrou o seu último aniversário, 38 anos, que foi comemorado com um grande bolo.