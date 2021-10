Morte de criança leva a encerramento de creche

Uma creche em Kent, Inglaterra, foi encerrada após a morte de uma criança, na sequência de uma emergência médica a 23 de setembro.A atividade escolar foi suspensa durante seis semanas enquanto é realizada uma investigação. Os primeiros testemunhos apontam para uma morte por sufocamento, segundo o jornal The Sun.Em comunicado, a escola disse ter sido notificada da morte trágica da criança após o incidente e estendeu as "mais profundas condolências à família, que está no pensamento de todos". "Temos estado a cooperar totalmente com todas as autoridades e continuaremos a fazê-lo.", constava também no documento.Este não é o primeiro incidente médico naquela creche. Há cinco anos, uma criança sofreu uma overdose de medicamentos.