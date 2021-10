Morte de deputado conservador britânico foi um ato terrorista

O ataque que vitimou o deputado conservador britânico David Amess está a ser tratado pelas autoridades como um incidente terrorista com "uma motivação potencial ligada ao extremismo islâmico". A polícia acredita que o homem de 25 anos detido pela polícia, sexta-feira, ainda no local, agiu sozinho, mas as investigações continuam para perceber se faz parte de uma rede. Foram realizadas buscas a duas casas em Londres e uma faca, que será a arma do crime, já tinha sido apreendida.A Unidade de Contraterrorismo da Polícia Metropolitana de Londres e o serviço de segurança MI5 estão a vasculhar a vida do detido, cidadão do Reino Unido, e que segundo a BBC tem herança somali, para perceber como se radicalizou. Procuram, por exemplo, rastrear registos telefónicos. Funcionários de Whitehall dizem que o suspeito não estava referenciado no seu banco de dados.David Amess, 69 anos, casado e pai de cinco filhos, foi esfaqueado repetidamente durante um encontro com eleitores num igreja metodista em Leigh-on-Sea, no Essex. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, o líder trabalhista, Keir Starmer, e a ministra do Interior, Priti Patel, prestaram ontem homenagem a Amess.Na sequência do ataque, vários deputados britânicos pediram a revisão das medidas de segurança que rodeiam as suas visitas semanais aos membros do eleitorado. Priti Patel deverá abordar o tema amanhã, no Parlamento.