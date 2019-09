Morte de duas mulheres leva polícia a descobrir 'serial killer'

Marinésio dos Santos Olinto, cozinheiro de 41 anos, está a chocar o Brasil depois de ter confessado na passada segunda-feira que assassinou duas mulheres em Brasília.

A notícia é avançada pelo site brasileiro G1. O mesmo órgão de informação dá conta de que o serial killer – assassino em série - foi detido no passado dia 25 de agosto na sequência do desaparecimento e morte de Letícia Curado, uma funcionária do Ministério da Educação, de 26 anos.

Foi depois da detenção do cozinheiro que começaram a surgir outros casos e vítimas que podem estar associadas a Marinésio, nascido em Bayeux, no estado de Paraíba.

De acordo com o site brasileiro, Letícia Curado deixou de ser vista no dia 23 de agosto. A família deu o alerta do seu desaparecimento e as autoridades começaram a procurar. A última informação que a família tinha da mulher era que esta tinha saído de casa à hora de almoço para se dirigir à paragem de autocarro para ir para o trabalho.

Foi ao terem acesso às imagens das câmaras de videovigilância da paragem de autocarro que as autoridades conseguiram ver que um carro cinzento tinha lá parado na altura em que Letícia esperava pelo autocarro.

As autoridades procuraram descobrir quem era o dono do carro e chegaram à conclusão de que este se tratava de Marinésio. Fizeram perícias à viatura e descobriram, no porta-luvas, uma bolsa com as coisas de Letícia.

O homem ainda disse que tinha comprado todos os objetos à mulher, no entanto acabou detido e no dia 26 de agosto confessou que matou Letícia e ainda outra mulher, Genir Pereira de Sousa, de 47 anos. As duas foram abordadas por Marinésio em paragens de autocarro.

Depois da confissão, outras vítimas identificaram Marinésio noutros crimes. Uma jovem de 17 anos, por exemplo, apresentou queixa em que acusa o homem de a ter violado em abril.

Outras mulheres já fizeram saber que Marinésio as abordou em paragens de autocarro oferecendo-lhes boleia. Aceitaram e foram assediadas.

A detenção de Marinésio levou a que as autoridades descobrissem também outros casos antigos. Em 2015, uma brasileira diz ter sido abordada pelo suspeito um dia à noite e obrigada a entrar no carro com recurso a uma faca. A mulher só conseguiu fugir do agressor quando lhe deu um pontapé.

Apesar de as autoridades ainda não terem as provas todas reunidas, consideram já este homem como um serial killer.

As investigações são agora da responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal.