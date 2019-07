Morte de empresário encontrado com sinais de enforcamento sob investigação

A justiça espanhola, que investiga lavagem de dinheiro com fundos provenientes da petrolífera estatal venezuelana PDVSA, exige que sejam apuradas as causas da morte de um ex-alto quadro daquela empresa dias depois de este ter prestado depoimento no caso Morodo.Foi pedida uma análise ao telemóvel de Juan Carlos Márquez: as chamadas feitas e recebidas e os locais visitados pelo ex-quadro da petrolífera. A morte de Juan Carlos foi considerada suicídio, mas nenhuma hipótese é agora excluída.O empresário tinha regressado a Madrid para prestar depoimento sobre os pagamentos que autorizou enquanto trabalhava na PDVSA.Para isso, voou de Washington para Madrid sabendo já que iria ser detido pelas autoridades, o que aconteceu no dia 18 deste mês, no Aeroporto de Madrid. Juan Carlos Márquez mostrou-se disponível para contar o que sabia, no entanto, na primeira audiência em frente ao juiz, declarou que esperaria por nova audiência para revelar mais informação.No domingo, dia 21, Juan Carlos Márquez foi encontrado morto com sinais de enforcamento, num dos seus escritórios em Madrid. Tinha passado o sábado com os sócios e combinado encontrar-se com um deles no dia seguinte. Nunca atendeu as chamadas, o que gerou preocupação. A autópsia ainda não foi concluída.