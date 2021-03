Morte de professora em Málaga não tem relação com vacina da Astrazeneca, revela autópsia

A autópsia à professora que morreu em Málaga após uma hemorragia cerebral, duas semanas depois de receber a vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, indica que a morte não está relacionada com a toma do fármaco, como confirmam várias fontes consultadas pelo jornal Sur.

Os especialistas detetaram que a mulher, de 43 anos e mãe de dois filhos, teria predisposição para sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) e que, por isso, a morte pode ter sido causada por um aneurisma - que é a rutura de um vaso sanguíneo no cérebro.

Nos estudos preliminares não foram detetados sinais de trombose no corpo da vítima, embora seja necessário aguardar os resultados dos diversos estudos microscópicos que estão a ser efetuados a partir das amostras recolhidas, avança o jornal Sur.

A autópsia clínica foi realizada esta quinta-feira de manhã no Hospital Costa del Sol, em Marbella, e a família de Pilar González Bres solicitou a realização de um exame do corpo para esclarecimento da causa da morte.

O tribunal já abriu uma ação preliminar em decorrência da petição inicial do marido da professora, que pediu uma autópsia para esclarecer se a vacina poderia estar relacionada à morte.



Recorde-se que a mulher tomou a primeira dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 a 3 de março e deslocou-se a uma unidade de saúde no mesmo dia por estar a sofrer com cefaleia e mau-estar generalizado, tendo acabado por morrer na terça-feira.