Morte inflama tensão racial na Alemanha

Radicais saem à rua após crime atribuído a refugiados.

Por Ricardo Ramos | 09:41

A cidade de Chemnitz, na Alemanha, é desde domingo palco de violentos protestos levados a cabo por grupos de extrema-direita, após a morte de um habitante local numa rixa com refugiados sírios e iraquianos.



Milhares de manifestantes, muitos dos quais conotados com claques de futebol e vindos de fora do estado da Saxónia, saíram à rua no domingo horas após o crime, cujos contornos se desconhecem.



Elementos radicais chegaram a fazer uma 'caça' ao imigrante pelas ruas, agredindo várias pessoas.



Apesar do reforço policial, os protestos repetiram-se na segunda-feira, desta vez com a presença de centenas de contra-manifestantes, forçando as forças da ordem a criar cordões de segurança para evitar confrontos.



Pelo menos seis pessoas ficaram feridas.



O governo apelou à calma e assegurou que as autoridades estão a investigar o homicídio, tendo já detido dois suspeitos.