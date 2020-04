Mortes e novos casos de coronavírus disparam em Espanha

Casos de coronavírus no Mundo no dia 31 de março

O número de mortes e de novos casos de infeção por coronavírus voltou ontem a subir em Espanha após vários dias em queda, deitando por terra a esperança das autoridades sanitárias de que a descida dos números pudesse significar que o país estivesse a atingir o pico da epidemia.O número de óbitos das últimas 24 horas subiu para 849, depois de na véspera ter ficado nos 812. Já o número de novos casos registados foi de 9222, uma forte subida em relação aos 6398 registados no domingo. Espanha tem agora um total de 94 417 infetados com Covid-19 e 8189 mortes, o segundo número mais alto de vítimas a seguir a Itália, com 12 428 óbitos.Pela primeira vez, a Catalunha registou mais mortes do que a região de Madrid, que até agora era a mais atingida pela epidemia. Nas últimas 24 horas morreram 262 pacientes com Covid-19 na Catalunha, contra 210 em Madrid.Um estudo do Imperial College britânico estima que 15 por cento da população espanhola, cerca de 7 milhões de pessoas, poderá estar infetada com o novo coronavírus.A Comunidade de Madrid vai intervir em oito residências privadas para idosos seriamente atingidas pela epidemia do coronavírus. A decisão foi tomada depois de vir a público que dezenas de idosos ficaram entregues à sua sorte.O governo espanhol aprovou a concessão de um subsídio extraordinário de desemprego de 440 euros por mês aos trabalhadores cujo contrato tenha terminado e não tenham direito a outros apoios.