Mortes por coronavírus no Brasil disparam e total chega a 3313

As mortes por Covid-19, a doença provocada pelo Coronavírus, dispararam no Brasil nas últimas 24 horas e atingiram no final desta quinta-feira um total de 3313. Os dados foram avançados pelo novo ministro da Saúde brasileiro, Nelson Teich, que não soube dizer se o aumento mostra uma tendência da pandemia ou se o elevado número de novas mortes se deveu à conclusão de testes antigos que ainda estavam para análise.

De quarta para quinta, de acordo com os dados avançados pelo ministro, que foi nomeado há uma semana, foram confirmados mais 407 óbitos em todo o Brasil pela Covid-19. O recorde anterior num único dia, registado na semana passada, tinha sido de 217.

O número de pessoas infetadas pelo Coronavírus em 24 horas também deu um salto bastante significativo. O total de infetados esta quinta-feira era de 49.492, contra 45.757 confirmados um dia antes.

Desde o início da pandemia no Brasil, São Paulo continua a ser a região com mais mortes confirmadas por Covid-19, 1345. Em seguida surgem Rio de Janeiro, com 530, Pernambuco, 312, Ceará, com 266, e Amazonas, com 234 vítimas fatais.