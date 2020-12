Mortes por Covid-19 nos EUA equivalem a um atentado do 11 de setembro todos os dias

Os Estados Unidos registaram quarta-feira, 9 de dezembro, 3.124 vítimas mortais devido à pandemia, o valor mais elevado de sempre. E, segundo a CNN, este número representa o terceiro dia com mais mortes devido a uma mesma causa na história do país, superando os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.Nos 244 anos de história enquanto país independente, os EUA apenas registaram mais mortes num dia causadas por um só evento em duas ocasiões: o furacão que atingiu Galveston, no Texas, em 1900, que provocou oito mil vítimas mortais, e a batalha de Antietam, na Guerra Civil, que vitimou 3.600 pessoas.A CNN baseia-se numa lista compilada pelo Political Wire e que se tornou viral na última semana.Os ataques terroristas em Nova Iorque e no Pentágono a 11 de setembro de 2001 provocaram 2.977 mortes.Aliás, entre os 10 dias mais mortíferos da História dos EUA, figuram agora seis associados à pandemia, todos eles este mês.Além de 9 de dezembro, surgem na listagem os dias 3 (2.879 mortes), 2 (2.804), 4 (2.607), 1 (2.597) e 8 de dezembro (2.546).Todos estes dias superam os 2.403 mortos devido ao bombardeamento de Pearl Harbor, a 7 de dezembro de 1941.Entretanto, refere a CNN, as novas projeções do Centro de Controlo de Doenças (CDC) apontam para que o total de mortes por covid-19 nos EUA ascenda "entre 332 mil e 362 mil" a 2 de janeiro. Isto significa 42.600 a 72.600 óbitos em 24 dias, uma média de 1.775 a 3.025 mortes diárias.No entanto, Scott Gottlieb, antigo responsável da Food and Drug Administration (FDA), disse à CBS News que "por muito más que as coisas estejam agora, ainda vão ficar muito piores". "Penso que no final do ano teremos cerca de 300 mil mortes e no final de janeiro poderemos atingir as 400 mil", avançou."Vamos ver de forma consistente provavelmente duas mil mortes por dia e à medida que entrarmos por janeiro, rumo ao pico, veremos mais de três mil mortes diárias infelizmente. E, talvez, mesmo perto de quatro mil óbitos diários", sublinhou.