Mortes por overdose aumentam 15% nos Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram um aumento em 15% de vítimas mortais devido a overdose em 2021, comparativamente a 2020, disse o The Guardian. Estima-se que nesse período tenham morrido 107 622 pessoas por abuso de substâncias, afirmou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). No total, em 20 anos de registo, já se registou o falecimento de um milhão de pessoas nestas circunstâncias.

Segundo os dados a maioria das mortes verificadas em 2021 deveu-se ao consumo de fentanil (analgésico) e que as maiores taxas de mortalidade verificaram-se em homens e jovens afro-americanos. Nora D Volkow, diretora do Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA), alerta que as overdoses de adolescentes duplicaram nos últimos três anos. Volkow refere que é comum nesta faixa-etária procurar-se medicamentos que ajudem no estudo, na ansiedade, na dor ou mesmo no sono. "Eles fazem isso há décadas. O que agora é diferente é que esses medicamentos prescritos que são fabricados ilicitamente contendo fentanil aumentaram cinquenta vezes", declarou.

A responsável do NIDA diz que para reverter esta situação é necessário investir na formação dos mais novos sobre os perigos das drogas e no rastreamento médico das substâncias em adolescentes ou em quem apresente um quadro de transtorno mental. O apoio social e o acompanhamento poderão ser as chaves para combater a epidemia de mortes por overdose.