Mortos em sacos de plástico e enfermeiros a dormir no chão: A realidade brasileira no combate à Covid-19

Os corpos das vítimas que não resistiram à infeção por coronavírus estão a ser colocados em sacos do lixo e deixados ao lado de outros pacientes infetados com Covid-19 nos hospitais brasileiros.As imagens do 'descontrolo' sanitário nos hospitais do Brasil foram reveladas pela CNN durante uma reportagem. O Brasil é já o segundo país com mais casos de pacientes infetados por coronavírus, apenas atrás dos Estados Unidos.O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, apelidou a pandemia como "uma gripe", desvalorizando aquela que é já uma das mais mortais doenças de que há memória em todo o Mundo. O Brasil é já o segundo país com mais vítimas mortais por Covid-19.Um vídeo agora revelado mostra médicos a dormir em corredores e corpos cobertos por sacos do lixo nas enfermarias onde estão outros pacientes a lutar contra o coronavírus. Uma enfermeira disse à CNN que os doentes estão a ser "deixados para morrer".