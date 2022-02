Moscovo aguarda ainda resposta de países da UE à sua carta, diz embaixador russo em Portugal

O embaixador da Rússia em Portugal, Mikhail Kamynin, considerou esta quinta-feira "lamentável" a resposta coletiva dos países da União Europeia à sua carta sobre a segurança na Europa, indicando que Moscovo ainda aguarda uma resposta individual dos 27.

"Sabemos bem que nem todos os membros da União Europeia (UE) estavam de acordo com esse procedimento (resposta coletiva). Mas foi o que foi. Moscovo continua a esperar uma resposta de caráter nacional, sendo que todos os compromissos quanto à segurança na Europa foram assumidos por estes países individualmente", sublinhou o embaixador, em declarações à Lusa.

"Continuaremos os esforços para iniciar conversações diplomáticas sobre a segurança na Europa com os Estados Unidos e a NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte) assentes nos princípios consagrados na Carta sobre a Segurança Europeia de 1999, na declaração da cimeira da OSCE (Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa) em Astana (2010), na Ata Fundadora Rússia--NATO de 1997 e noutros documentos relevantes", acrescentou.



Manobras militares russas terminam nos próximos dias

Mikhail Kamynin, sublinhou, em declarações à Lusa, que as movimentações das forças russas, que decorrem em território nacional e no quadro de exercícios militares planeados, terminam "nos próximos dias".

"Todas as movimentações das forças russas estão a acontecer no território nacional e no quadro dos exercícios militares planeados, inclusive com os nossos aliados bielorrussos", disse o diplomata russo, indicando que "o Presidente Vladimir Putin, o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, várias vezes sublinharam que acabados os exercícios, o que acontecerá no curto prazo, todas as forças que neles participam voltarão às suas localizações permanentes".

Mikhail Kamynin salientou que estes exercícios regulares "aliás realizam-se não só nas regiões ocidentais da Rússia, mas também orientais, no Pacífico, no mar Cáspio, etc." e que serão concluídos "já nos próximos dias".