Moscovo atinge recorde de infeções diárias com 9.120 novos casos Covid

Moscovo registou este sábado um recorde diário de casos de Covid-19 com 9.120 novas infeções, mais 64 do que o anterior máximo na capital russa, que datava de sexta-feira, indicaram as autoridades de saúde locais.

No total, 1,28 milhões de residentes de Moscovo foram infetados com o coronavírus desde o início da pandemia, enquanto toda a federação russa registou, no mesmo período, 5,29 milhões de casos.

O presidente da Câmara, Sergei Sobianin, disse na sexta-feira que quase 90% dos moscovitas agora diagnosticados com a doença infecciosa foram infetados com a variante indiana do coronavírus.