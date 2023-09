A Rússia anunciou, esta quinta-feira, a expulsão de dois diplomatas norte-americanos acusados de trabalhar com Robert Shonov, um ex-funcionário russo do Consulado Geral dos Estados Unidos, na cidade de Vladivostok, no leste da Rússia, suspeito de colaborar com um estado estrangeiro, avança a Reuters.Jeffrey Sillin, primeiro secretário da embaixada, e o segundo secretário, David Bernstein, devem abandonar a Rússia no prazo de sete dias, segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo citado pela Reuters."As pessoas mencionadas conduziram atividades ilegais, mantendo contacto com o cidadão russo R. Shonov, acusado de 'cooperação confidencial' com um estado estrangeiro", indicou o ministro russo dos Negócios Estangeiros.Robert Shonov é também acusado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros russo de ter recebido para realizar tarefas destinadas a prejudicar a segurança nacional da Rússia. O Ministério alertou, esta quinta-feira, que qualquer interferência da embaixada dos EUA nos seus assuntos internos seria suprimida.Shonov é acusado de ter passado informações ao pessoal da embaixada dos EUA em Moscovo sobre a forma como a campanha de recrutamento da Rússia estava a ter impacto no descontentamento político antes das eleições presidenciais de 2024 na Rússia, segundo o Serviço Federal de Segurança russo citado pela TASS.De acordo com a Reuters, os Estados Unidos acusaram Moscovo de tentar intimidar e assediar funcionários norte-americanos, nos mês passado, depois de a imprensa estatal russa ter noticiado que Robert Shonov tinha sido encarregado pelos serviços de segurança de recolher informações sobre a guerra na Ucrânia e outras questões para entregar a Washington.