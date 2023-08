Moscovo vive terceiro dia consecutivo de ataques de drones

Moscovo foi atingida, esta madrugada de terça-feira, por um ataque noturno de drones ucranianos, pelo terceiro dia consecutivo, que voltou a danificar um edifício de escritórios na capital da Rússia, sem causar feridos.

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que os sistemas de defesa aérea abateram dois drones, enquanto um terceiro foi "suprimido por guerra eletrónica e caiu na cidade de Moscovo", em edifícios não residenciais.

"Na noite de 1 de agosto, uma tentativa de ataque terrorista do regime de Kiev com aeronaves aéreas não tripuladas contra instalações na cidade de Moscovo e na região de Moscovo foi frustrada", explicou um porta-voz do ministério.