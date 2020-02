Motim contra artista evacua Gare de Lyon em Paris

A movimentada Gare de Lyon, em Paris, foi ontem evacuada devido a um motim violento levado a cabo por apoiantes da oposição congolesa no exílio, que pretendiam travar um concerto de um artista pró-regime numa sala de espetáculos das imediações. Não há registo de feridos.O protesto, convocado através das redes sociais, visou travar o concerto do cantor Fally Ipupa na Arena AccorHotels, situada mesmo ao lado da estação. Desde o início da tarde, dezenas de apoiantes da oposição da RD Congo no exílio concentraram-se no local e resistiram às tentativas da polícia para os dispersar.Alguns elementos mais radicais incendiaram caixotes de lixo e motocicletas estacionadas junto à estação, provocando uma densa nuvem de fumo negro visível em várias partes das capital francesa. Por precaução, as autoridades decidiram evacuar a estação, até porque os manifestantes estavam a impedir os bombeiros de combater as chamas. A situação acabou por acalmar ao final da tarde, tendo a polícia confirmado a detenção de 23 pessoas.Esta não foi a primeira vez que Fally Ipupa foi contestado em França. Já em 2017 o cantor, que é um reconhecido apoiante do governo de Félix Tshisekedi, tinha sido forçado a cancelar um concerto em Paris.