Motins após novo caso de violência policial nos EUA

Acidade de Kenosha, no estado norte-americano de Wisconsin, viveu segunda-feira a segunda noite de motins após mais um caso de violência policial contra um afro-americano.O governador estadual já decretou o recolher obrigatório e pediu reforços à Guarda Nacional para travar os protestos, que ameaçam alastrar a outras cidades e reacender a tensão racial causada pela morte de George Floyd, há três meses.

A pequena localidade de 100 mil habitantes amanheceu esta terça-feira coberta de fumo após uma noite de confrontos violentos entre a polícia e manifestantes, que atearam fogo a dezenas de edifícios e viaturas no centro da cidade. As autoridades usaram gás lacrimogéneo e balas de borracha para tentar dispersar os manifestantes, que responderam com pedras e garrafas. Várias pessoas foram detidas e pelo menos uma ficou ferida.





Os dois polícias envolvidos no tiroteio que espoletou os protestos foram suspensos mas não foram detidos. A vítima, Jacob Blake, de 29 anos, está internada em estado grave, paralisada da cintura para baixo.



No domingo, Blake estava a tentar separar uma discussão entre duas mulheres quando a polícia foi chamada.



Um vídeo amador mostra o jovem afro-americano a caminhar para o carro seguido por dois polícias de arma apontada, que disparam pelos menos sete tiros pelas costas assim que Blake abre a porta do carro.



O jovem não estava armado e não parece ter ameaçado os agentes.