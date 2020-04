Motorista da Uber morre infetado com coronavírus após transportar passageira que tossia repetidamente

Um motorista da Uber morreu uma semana depois de ter transportado uma mulher que tossia repetidamente dentro da viatura, alega a família da vítima.



Ayub Akhtar, residente em Norwood, no sul de Londres, tinha apenas 32 anos e era saudável. Morreu na passada sexta-feira, dia 3 de abril, infetado com coronavírus depois de





Segundo o Mail Online, o motorista enviou uma mensagem de texto à família quando já estava internado a pedir que orassem por ele.

Akhtar, solteiro e a morar com mãe e irmãos, começou a tossir e a apresentar problemas respiratórios poucos dias depois de transportar uma mulher.

"Ele contou-nos o episódio sobre o transporte da senhora a tossir no carro. Estava preocupado com isso", revelou o irmão, que ouvia a tosse "dolorosa" de Akhtar no quarto ao lado, em casa.

A irmã de Akhtar, Saleha, ligou para a linha de atendimento do NHS, que pediu à família para monitorizar a condição do motorista da Uber.

"Quando chegou ao ponto em que ele mal conseguia respirar, os paramédicos levaram-no para o hospital", disse Yasser.

Akthar foi internado no Hospital Mayday em Croydon e transferido para o Hospital St. George, Tooting, onde acabou por morrer.

"Queremos agradecer aos trabalhadores do NHS por tudo o que fizeram por Ayub. Deve ser frustrante, ver as pessoas a morrer assim", lamentou o irmão.