Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motorista dado como morto encontrado com vida após colapso de ponte em Génova

Queda de ponte em Itália fez 39 mortos, três dos quais crianças.

18:33

Um motorista de camião, de nacionalidade romena, que foi dado como morto na sequência do colapso da ponte de Génova, em Itália, foi encontrado vivo.



Segundo avança o jornal britânico Metro, a família de Marian Rosca, de 36 anos, foi informada de que o motorista havia sido uma das 39 vítimas da queda da ponte, mas na identificação do corpo descobriram que não se tratava de Marian Rosca.



O homem, de 36 anos, foi depois encontrado vivo, em coma num hospital localizado perto do local onde a ponte colapsou.



Na sequência do colapso, a vítima, que estava a juntar dinheiro para o seu casamento, ficou gravemente ferida e foi hospitalizada.