Motorista desmaia mas jovem de 13 anos consegue parar autocarro com 66 crianças nos EUA

Um jovem de 13 anos conseguiu travar um autocarro escolar depois de a motorista se sentir mal enquanto conduzia. O veículo transportava 66 crianças no Michigan, EUA. O caso aconteceu esta quarta-feira.

As imagens de videovigilância do autocarro mostram o momento em que o rapaz segura o volante e trava o autocarro quando a motorista se sente mal e até desmaia durante uns segundos. O jovem coloca o pé no travão e pede aos colegas que liguem para o número de emergência médica.

Segundo o The Straits Times, a condutora foi transportada para o hospital.



Nenhuma criança ficou ferida no incidente. Foram encaminhadas para outro autocarro para regressarem a casa.