Motorista e passageiros descem de autocarro e salvam mulher que ia ser violada numa rua de São Paulo

O motorista e passageiros de um autocarro dos transportes coletivos de São Paulo salvaram uma mulher que estava a ser feita refém por um criminoso que pretendia violá-la, numa rua do bairro Vila das Mercês, na zona sul daquela cidade brasileira. A tentativa de violação aconteceu no dia 23 de outubro, mas só foi conhecida esta quarta-feira, quando imagens do salvamento da vítima começaram a repercutir nas redes sociais.

O motorista, Paulo Jorge de Souza, passou por uma zona onde se apercebeu que um homem abordou com violência uma mulher que estava sozinha. Viu-a ser encostada com brutalidade contra uma parede. Imaginando inicialmente tratar-se de uma briga de casal, o motorista abriu a porta do veículo e gritou para o homem parar com aquilo.

O homem não respondeu e ele e a mulher começaram então a subir a ladeira abraçados, mas o condutor do autocarro estranhou a forma como o casal se comportava e pareceu-lhe que a mulher estava a ser conduzida, na verdade praticamente arrastada, à força. Quando o suposto casal dobrou uma esquina e apressou o passo por uma rua lateral, o que o afastaria de quem estava no coletivo, o motorista e vários passageiros decidiram agir.

Todos desceram do autocarro e correram para a dupla, separando-a, protegeram a mulher, que estava em pânico, e afastaram-na do homem. Ele ainda discutiu e tentou voltar a agarrar a sua vítima, mas foi impedido e enfiou a mão no bolso, como se fosse empunhar alguma arma, mas desistiu ante o número de pessoas, muitas delas mulheres, que o enfrentava.

O motorista e os passageiros regressaram então para o autocarro, parado na esquina, levando a mulher sã e salva, que, só aí conseguindo falar, contou não conhecer o homem, e que ele estava com um objeto pontiagudo, provavelmente uma faca, com o qual a obrigou a acompanhá-lo, tendo-lhe ordenado que fingisse ser namorada dele para tentar enganar as pessoas do coletivo. Ela contou ainda que o criminoso, que o motorista e os passageiros optaram por não tentar prender para não colocar a vida de ninguém em risco, lhe disse que ia levá-la para um local sem ninguém e ia violá-la.

O caso foi registado na esquadra da polícia no bairro de Sacomã, ali perto, pelos próprios motorista e passageiros, que interromperam a continuação da viagem para o trabalho para esse fim, e a polícia está a tentar identificar o criminoso. Imagens dele não faltam, pois além das câmaras de videovigilância da rua vários passageiros registaram tudo com os seus telemóveis.