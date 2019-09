Motorista fotografa menino a brincar no meio da linha do comboio

Um motorista de um comboio a vapor fotografou um menino a brincar na linha férrea na vila de Chinnor, em Oxfordshire, Inglaterra. O momento foi registado momentos depois de o motorista efetuar uma travagem de emergência para não atropelar a criança.

Na imagem capturada por Phil Marsh, pode ver-se um menino a brincar na ferrovia onde, poucos metros atrás se encontra uma mulher a falar ao telemóvel.

Marsh, motorista há 46 anos, afirmou ter tirado a foto para chamar atenção para os perigos de invadir a linha férrea. Acrescentando que a situação tem vindo a ser cada vez mais frequente naquela área. No passado sábado foi encontrado um homem bêbado deitado sobre a linha do comboio momentos antes da passagem deste.

Segundo o motorista, no caso do menor, o comboio circulava em marcha lenta, dando tempo para parar a locomotiva antes de atingir a criança. No entanto, Phil refere que se se tratasse de um comboio a vapor com 200 toneladas, a uma velocidade máxima de 40km/h levaria pelo menos 100 metros para parar.

Numa publicação feita no Twitter, a Ferrovia Chinnor & Princes Risborough, denunciou este tipo de situação através da imagem polémica da criança acompanhada da seguinte legenda:



"Pessoas que invadem a linha ferroviária causam problemas nas ferrovias principais e patrimoniais, este tipo de casos não são só referentes a pessoas que decidem fazer atalhos para chegar a casa mais rápido transpondo a linha. Um dos nossos motoristas tirou esta foto desde a cabine, onde mostra uma criança a brincar na linha, ignorando a aproximação do comboio."





Trespassers cause problems on mainline and heritage railways alike, and not just people taking a short cut home as happened on Saturday night.

One of our steam firemen took this picture from the cab showing a child playing on the line, despite the nearby train. @Marshrail pic.twitter.com/AKIhRI8sfE