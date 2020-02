Motorista proíbe mulher cega de entrar em autocarro com cão-guia

O motorista de um autocarro não deixou uma mulher cega entrar no transporte com o cão-guia. O homem disse que "não eram permitidos cães no autocarro.Louise Pearson estava a tentar entrar com o cão-guia, Arthur, em Greensborough, em Melbourne, quando o motorista não a deixou entrar, o que provocou uma onda de críticas por parte de outros passageiros, que a defenderam dizendo que Louise viajava regularmente com o animal.O homem insistiu que Arthur não era um cão-guia e, passado uma hora de impasse, decidiu chamar a polícia.Os polícias, perante a situação, ofereceram-se para levar a mulher ao trabalho mas a mesma recusou, dizendo que "não é assim que se vence uma luta".O motorista acabou por ceder à pressão dos passageiros e deixou Louise Pearson entrar com o animal no autocarro.