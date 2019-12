Motoristas de plataformas de transporte de passageiros encontrados mortos em Salvador no Brasil

Quatro homens foram encontrados mortos esta sexta-feira de manhã no bairro de Santo Inácio em Salvador da Bahia, Brasil. Todas as vítimas eram motoristas de plataformas de transporte de passageiros.Os corpos das vítimas foram encontrados com sinais de tortura e dentro de sacos de plástico.Durante a tarde desta sexta, os motoristas destas empresas fizeram um protesto colectivo a pedir mais segurança.