Movimento "Extinction Rebellion" pronto para "perturbar" cimeira do clima COP26

O movimento ambientalista "Extinction Rebellion" está pronto para "perturbar" a cimeira do clima COP26, marcada para novembro de 2020 em Glasgow, caso falte evolução na redução de emissões de gases com efeito de estufa, advertiu esta sexta-feira um dos fundadores.

"É evidente que o processo da COP (cimeiras da ONU sobre o ambiente) está em vias de falhar", depois de "25 anos de discussões (...) as emissões mundiais (de gases com efeito de estufa) continuam a aumentar", disse Tim Crosland, um dos fundadores do movimento de desobediência civil, criado no Reino Unido no final de 2018 e que já bloqueou Londres várias vezes.

Tim Crosland, com Skeena Rathor, também cofundadora do movimento, está em Madrid, onde decorre a 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.