MP alemão afirma que acusação contra o principal suspeito do homicídio de Maddie só vai estar pronta em 2024

A acusação contra Christian Brückner, o principal suspeito pelo homicídio de Madeleine McCann, a menina que desapareceu no Algarve em 2007, só estará ponta em 2024."A investigação está em curso, mas irá demorar muito mais tempo. Talvez não a terminaremos este ano", afirmou ao Expresso o procurador alemão do Ministério Público de Braunsch Hans Christian Wolters. A demora em apresentar a acusação contra o suspeito está relacionada com o facto de decorrerem ainda diligências em diferentes países, afirmam fontes próximas do processo.Hans Christian Wolters chegou a afirmar que tinha a certeza de que Brückner "é o assassino de Maddie".Embora não existam investigações conjuntas com as autoridades portuguesas, a Polícia Judiciária continua a ajudar a investigação alemã, mantendo ainda equipa no Porto que se dedica ao caso do desaparecimento de Maddie.Christian Brückner, de 45 anos, foi condenado em 2019 por uma violação a uma idosa. O crime ocorreu em Portugal e o violador cumpre pena de sete anos de prisão na Alemanha. Brückner já tinha sido anteriormente condenado por vários crimes, inclusive abuso sexual de crianças.