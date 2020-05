MP brasileiro investiga alegada divulgação de operação policial a filho de Bolsonaro

O Ministério Público (MP) brasileiro instaurou na segunda-feira uma investigação criminal para apurar a alegada divulgação de uma operação policial sigilosa ao senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do Presidente, Jair Bolsonaro.

Em causa estão as declarações do empresário brasileiro Paulo Marinho, figura central na campanha presidencial de Jair Bolsonaro, em 2018, que no domingo afirmou que o senador Flávio Bolsonaro foi informado por um delegado da Polícia Federal, entre a primeira e a segunda volta da eleição, que seria iniciada uma operação que o envolvia.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Paulo Marinho, que cedeu a sua casa no Rio de Janeiro para a estrutura de campanha presidencial de Bolsonaro, revelou ainda que autoridades policiais atrasaram a divulgação da operação para beneficiar a eleição de Jair Bolsonaro.