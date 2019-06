MPLA suspende 'Tchizé' dos Santos do Comité Central do partido

O Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) suspendeu a deputada 'Tchizé' dos Santos, filha do ex-Presidente da República José Eduardo dos Santos, daquele órgão, no âmbito de um processo disciplinar hoje instaurado.

"Aquele órgão deliberativo máximo do MPLA no intervalo dos congressos aprovou a instauração de um processo disciplinar e a aplicação da medida de suspensão de membro do Comité Central à camarada Welwitschea José dos Santos, por conduta que atenta contra as regras de disciplina do partido", lê-se no comunicado sobre a quinta sessão extraordinária do Comité Central do MPLA.

A reunião decorreu hoje em Luanda, sob a presidência de João Lourenço, líder do MPLA e Presidente da República.